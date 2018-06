Descoberta fortaleza do jogo do bicho no Rio A Polícia Militar descobriu nesta terça-feira uma fortaleza do jogo do bicho em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Foram apreendidas seis máquinas de vídeo pôquer, talões de anotação de jogo do bicho e aparelhos de telefone celular. A investigação, feita pelo serviço reservado de inteligência, resultou na prisão de um homem, ainda não identificado. Todo o material apreendido foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia, em Vila Isabel. Segundo a polícia, o telefone fixo instalado no local está em nome de Waldemir Paes Garcia, o Maninho, que responde na Justiça por vários crimes, entre eles lesão corporal.