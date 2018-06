Desconhecidas, entidades ''nanicas'' receberão R$ 6 milhões

São entidades como a Fundação Dinarco Reis (PCB). o Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas (PHS), o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos Pedro Aleixo (PSC) e o Instituto José Luiz e Rosa Sunderman (PSTU), entre outras.

A maior parte dessas fundações nanicas, segundo levantamento feito pelo Estado, não tem endereço próprio na internet nem tem o nome destacado nos sites dos partidos aos quais estão ligadas.

Cursos e publicações. Uma das exceções é a Fundação Republicana Brasileira, subordinada ao PRB. Ela aparece com destaque no site do partido e oferece cursos semanais de formação política, ministrados em Brasília.

O PRB é o partido de José Alencar, ex-vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atualmente passa por tratamento de câncer em São Paulo.

A Fundação Lauro Campos, ligada ao PSOL, partido da ex-presidenciável Heloísa Helena, também tem site próprio, com informações sobre o estatuto, as publicações e a diretoria da entidade.