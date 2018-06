Desconstruindo o verão Com expressão de andorinha molhada em fio de alta tensão, o brasileiro - especialmente a turma das regiões Sul e Sudeste - não faz a menor fé no verão que começa oficialmente amanhã, às 10h04. Tem gente, inclusive, fazendo planos de estrear galocha nova neste domingo, não importa se pra ir à missa ou ao show da Madonna. Ninguém leva mais o sol a sério. Também, pudera! Quem começou o ano preocupado com a estiagem e a conseqüente ameaça de apagão, francamente, não acredita em mais nada. Faz sentido dizer que estamos entrando na "estação das chuvas"? Fala sério: em 2008, as águas de março caíram o ano inteiro, com dilúvios e pancadas esparsas de janeiro a dezembro. Graças a Deus foram poucos os feriadões. A própria meteorologia, constrangida, está prevendo um verão "sob neutralidade climática", sem El Niño e La Niña. Isso quer dizer o seguinte: a Zona de Convergência do Atlântico Sul vai ser a grande vilã da estação. Afaste-se dela, se puder. O OBINA DO SENADO Tem pichação nova nos muros de Brasília: "Garibaldi Alves é melhor que o Eto?o!" VIRA ESSA BOCA Pior que Ana Maria Braga desejando mais que você se vá, só Maitê Proença no Saia Justa achando que você já foi tarde. Amém! Elas por elas Silvinho Pereira - lembra da figura? - não quer nem papo com a Land Rover. Quando ele estava na pior, a montadora britânica não deu a mínima para o seu drama. Acontece, vai! Raúl Castro voltou diferente de sua primeira cúpula na Bahia, no Sauípe. Só se fala nisso em Havana! O próprio Fidel chamou o irmão mais novo para uma conversa de homem pra homem. É um sinal claro de distensão política em Cuba. Em outros tempos, ele iria pro paredão. Segurança total O carioca deve estar orgulhoso da estréia em tiroteio do helicóptero blindado da polícia do Rio. No futuro, todo milionário da cidade terá seu próprio caveirão do ar. Denúncia grave Tem bonitão casado rondando a fila do beijo na boca de Madonna em São Paulo. Boato x fato A Vale do Rio Doce não demitiu seus garotos-propaganda Fernanda Montenegro e João Gilberto. Ainda não! Hibernação providencial O inverno no Hemisfério Norte está ameaçando congelar os EUA. O ideal seria programar o descongelamento para o dia da posse de Obama em Washington. Incidente internacional Comenta-se em Atenas que jogar sapato em autoridade é coisa de bambi.