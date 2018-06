Descontos, diz o governo, são para evitar inadimplência O coordenador do programa de regularização fundiária da Amazônia, Carlos Guedes, atribuiu o desconto nos preços da terra pública à tentativa de evitar a inadimplência no Terra Legal. Guedes observa que o programa "nunca" teve entre seus objetivos arrecadar um volume maior de dinheiro dos atuais ocupantes de terras públicas na região. Esse dinheiro mal cobrirá os custos do programa.