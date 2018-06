Descriminalização foi excluída de projeto do governo

O texto dizia "apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidirem sobre seus corpos" e recomendava ao Congresso a "adequação do Código Penal para a descriminalização do aborto". A Igreja Católica pressionou por mudanças no texto.

Em maio, o governo publicou uma versão atualizada e desidratada do projeto. Desapareceu no programa o apoio à descriminalização do aborto. O decreto passou a tratar o tema como assunto de saúde pública.