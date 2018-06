Desde 2007 foram 27 policiais detidos por esse crime O Serviço de Comunicação Social da Polícia Militar informou que já são 27 os PMs presos por envolvimento em furtos a caixas eletrônicos, apenas nos últimos dois anos. Foram oito em 2007, nove em 2008 e dez em 2009. De acordo com o Deic, a Polícia Civil registrou 220 furtos a caixas eletrônicos neste ano no Estado. Entre os presos de ontem, a maioria morava na zona leste. Em fevereiro, seis PMs se uniram a quatro assaltantes para furtar R$ 1 milhão de caixas eletrônicos no Vale do Ribeira. Um dos soldados presos era sobrinho do comandante da corporação em Cajati, a 232 km da capital.