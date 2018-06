Desembargador citado na Hurricane recebe críticas no Orkut Um pedido público de desculpas. Finalizado por uma ironia. É o que estampa a área de recados na página do desembargador Carreira Alvim no site de relacionamentos Orkut, um dos suspeitos por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis e preso na Operação Hurricane, da Polícia Federal. Em sua página, que pode ser visitada aqui, Alvim, que também foi professor de direito, postou uma mensagem em sua defesa, orientada aos seus alunos: "Aos meus alunos da Faculdade Nacional de Direito, peço apenas que dêem tempo ao tempo para que a verdade se manifeste. Infelizmente, o processo inclusive o penal é lento e as coisas não acontecem da forma rápida como desejamos. Nessas horas de apreensão, o melhor é seguir mesmo a orientação do advogado". Na mesma página, outros usuários do Orkut se dividem entre manifestações de solidariedade a Alvim, comentários de alunos decepcionados com o envolvimento do desembargador. Há espaço até mesmo para ironias, como no caso de uma usuária identificada como ´Musa´ e que deixou link na página de Alvim para a comunidade ´bicheiros são "GENTE BOA." Operação Hurricane A juíza da 6ª Vara Federal do Rio, Ana Paula Vieira de Carvalho, acolheu na terça-feira, 24, a denúncia do Ministério Público Federal contra 20 acusados na Operação Hurricane, cuja prisão preventiva decretou semana passada, e revelou, em seu despacho, que dois réus tentaram sacar R$ 1, 75 milhão no Brasil e outros dois têm contas bancárias no exterior. Essa constatação ajudou a reforçar a convicção da magistrada de que era necessário manter na prisão os suspeitos - bicheiros, advogados e policiais. Também pesou em sua decisão a nacionalidade portuguesa de dois acusados, o que, em sua opinião, lhes daria facilidade para deixar o País. Segundo a juíza, logo após a deflagração da Hurricane, Nagib Sauid, sócio de Júlio Guimarães no Barra Bingo, tentou sacar R$ 500 mil. Ele é sobrinho de Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães. João Oliveira de Farias, sócio da Scorpion Lan House Jogos Eletrônicos Ltda, tentou retirar R$ 1,25 milhão. Ambos estão foragidos. A tentativa foi rastreada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Também se identificou que o presidente da Associação de Bingos do Estado do Rio (Aberj), Paulo Roberto Ferreira Lino, e seu vice, José Renato Granado, têm dinheiro fora do País. Os portugueses são Jaime Garcia Dias e Licinio Soares Bastos. A magistrada também considerou, ao conceder a prisão preventiva, a necessidade de manter a ordem pública, e demonstrou a dureza com que deverá conduzir a ação. Ela decretou a prisão preventiva de outros quatro envolvidos que cumpriam prisão temporária - os delegados federais Susie Pinheiro Dias Mattos e Carlos Pereira da Silva, o agente da PF Francisco Martins da Silva e o policial civil Marcos Antônio Bretas. Mas abriu prazo para que se defendam, antes de examinar a denúncia, como determina o Código de Processo Penal.