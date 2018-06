Desembargador se recusa a fazer o teste do bafômetro em BH

BELO HORIZONTE - O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Cláudio Costa, se recusou a fazer o teste de bafômetro ao ser parado em uma blitz da Lei Seca em Belo Horizonte no domingo, 3. Segundo a Polícia Militar (PM), o magistrado trocou de lugar com a mulher, a também desembargadora Albergaria Costa, momentos antes de serem parados na fiscalização.

A operação, parte da campanha "Sou pela vida, dirijo sem bebida", foi realizada na Savassi, na região centro-sul da capital mineira. De acordo com a ocorrência, Cláudio Costa dirigia o veículo particular do casal, mas passou a direção para a mulher ao perceber que seria abordado. Testemunhas afirmaram que o magistrado apresentava sintomas de embriaguez. Ele se recusou a soprar o bafômetro, mas a desembargadora se submeteu ao teste, que deu negativo.

Por meio de nota, o TJ-MG afirmou que a acusação de que o casal trocou de lugar no veículo foi "prontamente refutada" pelos magistrados. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) confirmou que houve "a troca de condutores do veículo, momento antes da abordagem" e que o caso já foi encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) para serem adotadas "todas as providências legalmente previstas".