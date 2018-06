Desempregados passam madrugada em fila em SP Centenas de pessoas formam uma fila do desemprego na Avenida São Miguel, próximo ao número 850, em São Miguel Paulista, na zona Leste da capital. Com senhas, muitos passaram a madrugada gelada na calçada, atrás de uma das 50 vagas de ajudante-geral abertas por uma fábrica de óculos. O valor do salário para os postos de trabalho não foram divulgados.