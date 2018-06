Desespero leva traficante a jogar maconha pela janela no Rio

SÃO PAULO - No final da noite de quarta-feira, 19, o traficante Daniel Queiroga Duarte de Oliveira, de 27 anos, no momento em que PMs invadiam o apartamento onde mora, na Rua Risoleta Neves, na Favela do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio, tentava se desfazer de cerca de 220 quilos de maconha, jogando o entorpecente pela janela, do quinto andar.

Após uma denúncia anônima, policiais militares do Batalhão do Recreio foram até o endereço e detiveram, além de Daniel, também dentro do apartamento, dois amigos dele. A maconha estava acondicionada em bolsas de viagem. Além da droga, os policiais apreenderam duas balanças de precisão e anotações da contabilidade do tráfico.

Segundo o que foi denunciado à PM, parte da maconha seria levada para o Morro do Vidigal, em São Conrado, na zona sul do Rio. Os dois colegas do traficante, autuado em flagrante na Delegacia da Barra da Tijuca (16ªDP), foram liberados pois afirmaram que são apenas usuários de drogas.