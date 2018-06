Desfile da Salgueiro se transforma no grande drama da noite

O carnavalesco Renato Lage, responsável por um show luxuoso e criativo, chegou ao final do desfile cabisbaixo, admitindo que o atraso tirou o Salgueiro da briga pelo Carnaval 2011. “É uma pena. Acho que agora vai ser difícil”, lamentou. Segundo Lage, o problema aconteceu pela “ansiedade” dos auxiliares, responsáveis pelo deslocamento dos carros alegóricos. O salgueiro teve dificuldades para colocar na avenida três carros e o problema mais grave aconteceu no último, que representava a principal premiação do cinema mundial: o Oscar.

A sucessão de problemas levou a escola a segurar o passo para não abrir grandes buracos ao longo da passarela do samba. A bateria comandada pelo mestre Marcão nem chegou a parar no recuo. Os ritmistas fantasiados de oficiais do Bope chegaram a dispersão chorando, arrasados com o drama protagonizado pela escola, que entrou com chances reais de garantir o campeonato.

No final, as alas deixaram de sambar e apenas corriam para a dispersão. O drama da escola ofuscou uma apresentação luxuosa e criativa, que teve como um dos pontos altos uma referência a Madame Satã, um dos filmes brasileiros mais famosos. Com fantasias bem acabadas e grandes carros, o Salgueiro buscou retratar o Rio de janeiro como palco de um filme. Lage chegou até usar em seu carro abre-alas cadeiras usadas na rede Severiano Ribeiro em Brasília para dar um toque verídico a magia do cinema.