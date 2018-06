Desfile da X9 alerta para aquecimento global

SÃO PAULO - Campeã dos carnavais de 1997 e 2000, a X9 Paulistana, agremiação da Parada Inglesa, zona norte da capital paulista, sai na passarela este ano com cerca de 3.900 componentes, chamando atenção para o problema do aquecimento global. "Nosso carnavalesco apresentou a idéia e nós concordamos, por ser um tema atual", explica o presidente da escola, José Manoel Gaspar. O samba-enredo "O Povo da Terra Está Abusando. O Aquecimento Global Vem Aí... A Vida Boa Sustentável Pede Passagem", dos compositores Didi, Turko e Paulinho Miranda, fala da necessidade de a população economizar água, cuidar melhor do lixo, combater o desmatamento e a poluição em geral. A canção, que será interpretada por Daniel Collête, prega que, se cada um fizer a sua parte, todos vão ganhar com isso. <br><br> Na avenida, o tema será representado por alas com fantasias inspiradas em diferentes animais ameaçados pelas mudanças climáticas, como o urso polar, a morsa, as aves marinhas, os peixes e os crustáceos. Também estarão representados os vilões da destruição do meio ambiente (os combustíveis fósseis, os pesticidas, o lixo urbano) e as soluções para o problema (a reciclagem, a energia solar, os biocombustíveis). "Não vamos ter surpresas no desfile. Faremos como todo ano, com o forte da X9, que é a comunidade", explica Gaspar. A entrada no Sambódromo está prevista para 0h40. <br><br> A X9 Paulistana, que completa 33 anos em 12 de fevereiro, terá Priscila Reis como rainha de bateria. Perguntado sobre a presença de celebridades nas filas da escola, Gaspar foi categórico: "A X9 vai sair com 3.900 famosos. Aqui brilham todos da comunidade. Quem for famoso e quiser desfilar com a gente pode comprar sua fantasia, que será muito bem-vindo". Gaspar disse não ter ainda uma estimativa do custo total do desfile da escola. Em 2007, a X9 ficou em 10º lugar no Grupo Especial. Confira o samba-enredo da X9 Paulistana: <br><br> O Povo da Terra Está Abusando. O Aquecimento Global Vem Aí... A Vida Boa Sustentável Pede Passagem <br><br> Vem pra ver Nossa família reunida Eu e você, com a X9 na avenida Na festa do carnaval Fazendo um alerta geral Para o planeta não aquecer Nossas florestas, nosso pulmão, Destruição pra quê? Alterações que transformaram nosso clima Causando tantas conseqüências À nossa existência <br><br> Não poluir o nosso ar... ô, ô, ô, ô Água da fonte pra beber Um solo de plantar, bom de colher <br><br> É melhor parar Não custa nada refletir O mal que sempre vai causar Jogando lixo por aí É tempo sim de reciclar Para salvar o amanhã A solução está na mente sã Em não desperdiçar, a água pode ter um fim Sabedoria ao explorar pra energia produzir Depende só de nós o equilíbrio ambiental Responsabilidade social <br><br> Oh, Mãe Terra, perdoai Os seus filhos sem amor É preciso preservar O mundo que Deus criou...