Desfile de 7 de Setembro reúne 5 mil pessoas no Rio Sob sol forte, cerca de 5 mil pessoas assistiram hoje ao desfile militar do Dia da Independência no centro do Rio. As famílias se posicionaram ao longo da avenida Presidente Vargas para garantir um bom lugar na platéia. O menino Patrik da Silva, de 10 anos, estava ansioso para ver os cavalos, que só apareceram ao fim da parada. "É a melhor parte", disse, vestido de verde e amarelo e com uma bandeira do Brasil nas mãos. O garoto foi levado pelo pai, o motorista Arnor da Silva, de 44 anos, que não perde um desfile. Arnor saiu de casa, no bairro de Bonsucesso, na zona norte, às 6 horas. "Venho todos os anos e sempre trago meus filhos. É um dia importante para nosso País e minha família tem que participar", disse o motorista, ao lado de Patrik e da filha Vitória, de 4 anos. O desfile foi aberto com a chegada do presidente da Assembléia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, que substituiu a governadora Rosinha Matheus (PMDB). Ela viajou com a família para aproveitar o feriado.