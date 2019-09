Desfile de 7 de Setembro terá como palco um campo queimado

BRASÍLIA - O desfile de 7 de Setembro programado para sábado em Brasília terá como palco um campo queimado. Uma área de 100 m² na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pegou fogo nesta segunda-feira, 2. O incêndio, de causa ainda não identificada, teve início às 14h30 e rapidamente foi controlado. Segundo o 1.º Grupamento de Bombeiro Militar, sete homens trabalharam na extinção das chamas. Ninguém foi preso.

Apesar da pequena proporção e de ocorrer num período de seca em Brasília, a área incendiada reforça a lembrança de uma crise enfrentada pelo País nos últimos dias, com repercussões internacionais: as queimadas na Amazônia. Em agosto, a região registrou o triplo de focos de incêndio contabilizados no ano passado. Foram ao menos 30.901 no mês passado, a maior marca dos últimos 7 anos.

O avanço do fogo, atribuído ao aumento do desmatamento da região, provocou uma reação global. O assunto foi discutido durante a cúpula do G-7, e causou mal-estar entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente Jair Bolsonaro. Diante das críticas, o governo determinou o envio das Forças Armadas para o combate das chamas. Neste sábado, durante as imagens da festa cívica, militares destacados para o desfile passarão por perto também de pontos de queimadas.