Desfiles de hoje Mocidade - Enredo: O Quinto Império - de Portugal ao Brasil, uma utopia na História. Intérprete: Bruno Ribas. Carnavalesco: Cid Carvalho. Componentes: 4.300. Início do desfile: 21 h Unidos da Tijuca - Enredo: Vou juntando o que eu quiser, minha mania vale ouro. Sou Tijuca, trago a arte colecionando o meu tesouro. Intérprete: Wantuir. Carnavalesco: Luis Carlos Bruno. Rainha de bateria: a apresentadora Adriane Galisteu. Componentes: 4 mil. Início do desfile: entre 22h05 e 22h20 Imperatriz - Enredo: João e Marias. Intérprete: Preto Jóia. Carnavalesca: Rosa Magalhães. Rainha de bateria: a modelo e empresária Luiza Brunet.Componentes: 3.500. Início do desfile: entre 23h10 e 23h40 Vila Isabel - Enredo: Trabalhadores do Brasil. Intérprete: Tinga. Carnavalesco: Alex de Souza. Rainha de bateria: a miss Brasil Natália Guimarães. Componentes: 3.400. Início do desfile: entre 0h15 e 1 h Grande Rio - Enredo: Do verde de Coari vem meu gás, Sapucaí! Intérprete: Wander Pires. Carnavalesco: Roberto Szaniecki. Rainha de bateria: a atriz e ex-BBB Grazielli Massafera. Componentes: 3.800. Início do desfile: entre 1h20 e 2h20 Beija-Flor - Enredo: Macapá: equinócio solar, viagens fantásticas do meio do mundo. Intérprete: Neguinho da Beija-Flor. Carnavalescos: Laíla, Fran-Sérgio, Ubiratan Silva e Alexandre Louzada. Componentes: 4.200. Início do desfile: entre 2h25 e 3h40