Desfiles no Rio Hoje Império Serrano Início do desfile: 21h Enredo: A lenda das sereias e os mistérios do mar Intérprete: Nêgo e Gonzaguinha Carnavalesco: Márcia Lage Componentes: 3,8 mil Grande Rio Início do desfile: entre 22h05 e 22h20 Enredo: Voilá, Caxias! Para sempre Liberté, Egalité, Fraternité, merci beaucoup, Brésil! Não tem de quê! Intérprete: Wantuir Carnavalesco: Cahê Rodrigues Componentes: 3,8 mil Vila Isabel Início do desfile: entre 23h10 e 23h40 Enredo: Neste palco da folia, é minha Vila que anuncia: Theatro Municipal - A centenária maravilha Intérprete: Tinga Carnavalescos: Paulo Barros e Alex de Sousa Componentes: 5 mil Mocidade Independente Início do desfile: entre 0h15 e 1h Enredo: Clube Literário - Machado de Assis e Guimarães Rosa... Estrelas em poesia! Intérprete: Wander Pires Carnavalescos: Claudio Cavalcante (Cebola) Componentes: 4 mil Beija-Flor de Nilópolis Início do desfile: entre 1h20 e 2h20 Enredo: No chuveiro da alegria, quem banha o corpo lava a alma na folia Intérprete: Neguinho da Beija-Flor Carnavalescos: Alexandre Louzada, Fran-Sergio, Ubiratan Silva e Laíla Componentes: 4 mil Unidos da Tijuca Início do desfile: entre 2h25 e 3h40 Enredo: Tijuca 2009: Uma odisseia sobre o espaço Intérprete: Bruno Ribas Carnavalesco: Luiz Carlos Bruno Componentes: 4,5 mil