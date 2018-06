Deslizamento atinge casa e deixa feridos no Rio Um deslizamento de terra provocou o desabamento de uma residência nesta manhã na Rua D, no bairro Ititióca, em Niterói, no Rio de Janeiro. Uma mulher e duas crianças ficaram soterradas e foram resgatadas com vida pelos vizinhos. As vítimas foram levadas para o Hospital Antônio Pedro, com ferimentos sem gravidade. Bombeiros do Quartel de Niterói e técnicos da Defesa Civil do Município estão fazendo um vistoria na área para saber se há riscos de novos deslizamentos.