Deslizamento bloqueia estrada do Contorno em Angra-RJ

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A estrada do Contorno, localizada no município de Angra dos Reis, no Rio, foi interditada na segunda-feira, 1º, devido a um deslizamento de terra causando pelas chuvas.

A Prefeitura da cidade informou que o tráfego de veículos no corredor turístico está inacessível entre a região que liga os hotéis Vila Galé e Pestana. Equipes da Subsecretaria de Serviços Públicos limpam o local. A previsão é que a via seja liberada na manhã desta quarta-feira, 3. A alternativa para o motorista é acessar a estrada pelo bairro Encruzo da Enseada. Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas.