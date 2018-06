Deslizamento causa desmoronamento de uma casa em Natal

NATAL - A cidade de Natal viveu uma madrugada de transtornos nesta segunda-feira, 23, provocados por fortes chuvas, que levaram a um novo deslizamento de terra, no bairro de Mãe Luíza, na zona leste. Uma casa desmoronou e três carros que estavam trafegando pela Avenida Governador Sílvio Pedroza, no bairro de Areia Preta, ficaram soterrados. Não houve vítimas fatais.

Esse foi o terceiro grande deslizamento de terra ocorrido na última semana na capital potiguar. Cerca de 140 famílias já estão desabrigadas há oito dias, por causa dos desmoronamentos de casas. O prefeito Carlos Eduardo (PDT) já garantiu que o Executivo custeará aluguel para os desabrigados.

No bairro de Areia Preta, dois prédios de luxo, localizados na Avenida Governador Sílvio Pedroza, foram evacuados desde a semana passada. Todo transtorno nessa avenida ocorre porque as areias do desmoronamento seguem toda para o trecho, que fica localizado à beira-mar.

Neste domingo, 22, a avenida havia sido liberada, com a conclusão do trabalho de retirada de toda a terra do local, mas nesta segunda-feira o trecho, com o novo deslizamento, está totalmente tomado pela areia.