Deslizamento de barreira mata mulher em Olinda Um deslizamento de barreira provocado pelas fortes chuvas que caíram na região metropolitana do Recife desde a noite de ontem causou a morte de uma mulher no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ana Paula Gomes da Silva, 21 anos, dormia com seus dois filhos pequenos quando, nesta madrugada, a barreira deslizou, destruindo totalmente sua casa. Os três ficaram soterrados. Mãe e filhos foram levados para receber socorro no Hospital da Restauração, no Recife, mas Ana Paula morreu no caminho. Os filhos de Ana Paula não correm risco de vida, pois um deles, o mais velho, teve ferimentos leves, e o outro, que tem um ano e quatro meses de vida, está sob observação médica. A defesa civil de Olinda informou que choveu 98,1 milímetros das 19 horas de sábado até às 7 horas de da manhã de hoje. No final da manhã a chuva deu uma trégua. No Recife, ocorreram 65 deslizamentos e uma casa desabou no bairro do Ibura, mas ninguém saiu ferido.