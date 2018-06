Deslizamento de terra faz gasoduto explodir

Dois deslizamentos de terra provocados pelas chuvas no Sul do País causaram avarias em dois pontos de distribuição de gás em Santa Catarina, neste fim de semana. O primeiro acidente aconteceu no sábado, no km 41,5 da BR-470, em Gaspar, na rede de distribuição da SCGás. O rompimento causou um incêndio - controlado, sem deixar feridos - e o suprimento de gás foi cortado para cinco municípios catarinenses: Blumenau, Timbó, Gaspar, Pomerode e Indaial. Anteontem, houve rompimento no gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), no bairro Belchior, em Blumenau. Com o acidente, foi fechado o fornecimento de quase todo o Estado e, conseqüentemente, suspenso também o envio para o Rio Grande do Sul. Siga online as notícias sobre as vítimas das chuvas no País Ouça entrevista com vítimas e com o governador de SC A explosão do gasoduto Brasil-Bolívia, provocada pelo soterramento da tubulação, fez uma labareda de fogo ser vista a quilômetros de distância. Não houve vítimas, mas no Alto Baú os moradores mais velhos viram o céu vermelho, as casas sendo tragadas pelos deslizamentos de terra, os gritos de desespero das pessoas, e imaginaram que era o fim do mundo. Entre 46 municípios catarinenses atendidos pela rede de distribuição da SCGás, apenas seis mantinham ontem o suprimento, no norte do Estado, segundo o presidente da companhia, Ivan Ranzolin. As equipes técnicas trabalhavam nos reparos da rede em Gaspar, refazendo o trecho afetado do outro lado da rodovia BR-470. Contudo, ainda não era possível alcançar o ponto de avaria no Gasbol, que é operado pela Petrobrás, "por causa das chuvas incessantes", segundo o dirigente. A Petrobrás não comentou o caso. Uma preocupação da companhia, quando os reparos em sua rede forem finalizados, será revisar a extensão dos dutos na BR-470, uma vez que as chuvas colocaram vários pontos sob risco de deslizamento. No total, a SCGás entrega o combustível a 75 postos e a cerca de 130 indústrias. RIO GRANDE DO SUL A Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) suspendeu o fornecimento de gás natural aos clientes industriais às 17 horas de ontem. O corte não afeta clientes comerciais e residenciais. Pela manhã, a Sulgás já havia adotado plano de contingência, com redução do fornecimento aos grandes consumidores industriais e suspensão da entrega aos postos de gás natural veicular. O trecho entre Gaspar e Porto Alegre recebe cerca de 3 milhões de m³ de gás por dia. O combustível é usado por importantes indústrias, como o pólo petroquímico de Triunfo (RS), a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e a indústria cerâmica de Santa Catarina.