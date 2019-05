Deslizamento de terra interdita Avenida Niemeyer no Rio

Um deslizamento de terra interdita os dois sentidos da Avenida Niemeyer, na zona sul do Rio, na manhã desta quinta-feira, 16. A terra invadiu a pista da avenida e até parte da ciclovia.

AV. NIEMEYER SEGUE INTERDITADA, devido a um deslizamento de terra. Opte pela Lagoa-Barra ou Alto. #alert pic.twitter.com/qPVqUw3IVo — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 16 de maio de 2019

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a terra atingiu parcialmente uma casa, mas não há informações sobre feridos.

De acordo com o COR, choveu muito forte no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 15, e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia.

Os motoristas devem optar pela Autoestrada Lagoa-Barra ou Alto da Boa Vista.