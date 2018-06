Deslizamento de terra interdita BR-116 por seis horas em Minas

SÃO PAULO - O trânsito foi liberado na BR-116 por volta das 11 horas desta terça-feira, 7, na altura do quilômetro 373, em Matias Lobato, no leste de Minas Gerais. De madrugada, as 4h54, uma queda de barreira interditou a pista nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodovia Federal (PRF), equipes trabalharam para limpar a via desde a madrugada. Uma retroescavadeira foi usada. No momento da liberação da rodovia, o motorista enfrentou 6,5 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos.

Atualizado às 13h29