Deslizamento fere 2 na zona Sul de SP Um menino de quatro anos e um adolescente de 15 anos foram soterrados, por volta das 5h desta manhã, após um barranco deslizar e parte da terra derrubar a casa onde eles dormiam, um barraco localizado no entroncamento entre a Estrada de Embu-Guaçu, Estrada do M´Boi Mirim e Estrada da Cachoeirinha, no km 29, no Parque Santa Bárbara, região do Jardim Ângela, zona Sul capital paulista. As duas vítimas tiveram parada cárdio-respiratória, mas foram reanimadas por homens do Corpo de Bombeiros e passam bem. O garoto está internado no Pronto-Socorro Municipal do Campo Limpo; o adolescente foi levado para o Hospital Regional Sul. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.