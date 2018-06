Deslizamento interdita Régis Bittencourt no sentido Curitiba

Um deslizamento de terra interdita totalmente a Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, desde as 13h10 desta terça-feira, 9. O deslizamento aconteceu na altura do quilômetro 552, na região de Barra do Turvo, interior de São Paulo.

De acordo com a concessionária Autopista, o bloqueio já provoca 2 quilômetros de lentidão na estrada. As praças de pedágio do quilômetro 542 foram bloqueadas para evitar mais congestionamentos no local da interdição. Na praça de pedágio, há 4 quilômetros de congestionamento.

As equipes de tráfego já estão sinalizando o local e orientando os usuários. Ainda segundo a concessionária, as equipes de engenharia e conserva já estão no local com um caminhão e duas retroescavadeiras para efetuar a limpeza. Ainda não há previsão de liberação. Não há possibilidade de desvio no local.

ALTERNATIVA

A alternativa para quem segue da capital para Curitiba, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), é a utilização da SP 250. De acordo com o órgão, qualquer trajeto opcional à Régis Bittencourt é mais extenso. A SP 250 começa em Cotia, na Grande São Paulo, e segue até Adrianópolis, já no Paraná - onde é possível pegar o acesso para a BR 476, que segue até a Curitiba.

Texto atualizado às 19h50.