Deslizamento mata 2 pessoas no Paraná Um deslizamento de terra e pedras matou duas pessoas na noite de sexta-feira na BR-376, no Paraná, entre Mauá da Serra e Ortigueira. Ademir Gonçalves Galvão, de 32 anos, e Samuel Domingues de Moraes, de 21, foram soterrados dentro de um guincho da RodoNorte - o funcionário da concessionária conseguiu escapar. O carro deles teve uma pane e seria rebocado. O trecho da via ficou fechado até as 3 horas de sábado.