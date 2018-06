Deslizamentos causam nova interdição na BR-470 em SC

Novos deslizamentos de terra e pistas desmoronando causaram bloqueios na Rodovia BR-470, na região de Gaspar, em Santa Catarina, na manhã deste domingo, 30. As barreiras caíram na altura dos Km 44, 46 e 47, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Com tempo aberto, SC retoma busca às vítimas Hospital de Campanha começa a atender na 2ª Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A BR-470 já estava bloqueada na altura do Km 41, onde os veículos são desviados na altura do Km 117,2 da Rodovia BR-101, seguindo pela SC-470. A Rodovia BR-101 também permanece interditada na altura do Km 235, em Palhoça, devido à queda de barreira. O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit) trabalha com a possibilidade de o trecho ser liberado precariamente até o início da noite deste domingo. Estradas estaduais Outras nove rodovias estaduais continuavam interditadas neste domingo. Outras duas estava bloqueadas parcialmente, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. As rodovias SC-401, SC-408, SC-413, SC-466, SCT-477, SC-416, SC-407, SC-411, na altura do Km 2 ao 19, e SC-431 seguiam interditadas totalmente. O trecho da SC-411, no km 73, e o trecho da SC-470, no km 18, seguiam parcialmente bloqueadas.