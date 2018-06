Deslizamentos deixam 3 mil desabrigados em Niterói

Cerca de 3 mil moradores do Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, na zona norte de Niterói, região metropolitana do Rio, ficaram desabrigados após o deslizamento de terra que atingiu o local, deixando ao menos dez mortos e 21 feridos. Outras 86 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.

De acordo com a prefeitura da cidade, 200 homens do Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de resgate no município. Os feridos resgatados no Morro do Bumba foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

As aulas na rede municipal estão suspensas ao menos até a próxima sexta-feira, 9, porque 20 escolas estão sendo usadas como abrigos. A Estrada da Ititioca, que faz ligação entre os bairros do Fonseca e Cubango ao Largo da Batalha, permanece interditada nos dois sentidos em razão do grande deslizamento.

Desde terça-feira, 171 pessoas já morreram em decorrência das chuvas, segundo o Corpo de Bombeiros. Somente em Niterói são 99 vítimas; na capital, 52; em São Gonçalo, 16. Magé, Nilópolis, Paracambi e Petrópolis registraram um morto cada.

Ajuda

A Ampla, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, disponibilizará na noite desta quinta-feira, 8, holofotes e geradores para ajudar nas buscas por vítimas no Morro do Bumba.

O Detran abrirá seus postos de identificação, excepcionalmente neste sábado, 10, para atender os moradores de Niterói e São Gonçalo que perderam tudo com os temporais, inclusive a carteira de identidade.

Equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão preparadas para atuar no resgate das vítimas e no atendimento médico aos sobreviventes das enchentes do Rio de Janeiro.

De acordo com o governo do Estado, as equipes incluem médicos, enfermeiros e oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Um decreto formalizando o apoio técnico e logístico do governo de São Paulo ao governo do Rio foi assinado na quarta-feira pelo governador Alberto Goldman.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já encaminhou produtos de primeira necessidade, como cestas básicas, colchões e produtos de limpeza para o Rio.

Texto atualizado às 17h42.