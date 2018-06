Deslizamentos fecham Bondinho do Corcovado por tempo indeterminado

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

O Parque Nacional da Tijuca e o Bondinho do Corcovado, no Rio, estão interditados desde domingo, 11. Segundo a direção do parque, a área pode ser reaberta à visitação na tarde de terça-feira, 13, já o bondinho vai ficar fechado por tempo indeterminado.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a Geo-Rio vai realizar obras de contenção na estrada de ferro do Corcovado para desobstruir as vias de acesso e garantir a segurança no parque. Os trabalhos devem durar seis meses. Ao longo da linha férrea, foram detectados vários pontos de deslizamento causados pela chuva da semana passada.