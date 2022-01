Desmoronamento atinge casarões históricos em Ouro Preto; veja vídeos

Um desmoronamento de terra no Morro da Forca atingiu ao menos dois casarões no centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, 13. Não há feridos ou vítimas, de acordo com informações oficiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o perímetro do entorno estava isolado e a população havia sido evacuada preventivamente do local, na Rua Diogo de Vasconcelos, nas proximidades da Praça Cesário Alvim.

"Ainda há uma instabilidade do talude", apontou o Corpo de Bombeiros em nota. De acordo com o órgão, há a possibilidade de um novo desmoronamento, que poderia atingir um hotel e um restaurante.

Os dois imóveis atingidos eram tombados, de acordo com informação da Defesa Civil repassada pelo Corpo de Bombeiros. O centro histórico de Ouro Preto foi o primeiro bem cultural brasileiro a ser reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, há mais de 40 anos.

"Os bombeiros foram acionados por volta de 08h30min para fazer a vistoria do local. Nesse tempo, devido aos problemas estruturais encontrado, toda a área foi evacuada. Um pouco mais tarde, por volta de 9h10min, houve o colapso", destacou o Corpo de Bombeiros. "É importante destacar que a atuação preventiva do CBMMG juntamente com a Defesa Civil Municipal de Ouro Preto foi decisiva para que não existissem vítimas nesse caso, uma vez que o local já se encontrava isolado e evacuado preventivamente."

O desmoronamento também afetou o fornecimento de energia elétrica em parte da cidade, de acordo com a Prefeitura. Outros deslizamentos já haviam ocorrido no município nos últimos dias, como no bairro Vila Aparecida, em 11 de janeiro. Minas Gerais tem sido atingido por chuvas constantes desde as últimas semanas de 2021, que deixaram ao menos 24 mortos e mais de 24,6 mil desalojados e desabrigados. Até quarta-feira, 12, 341 municípios estavam em situação de emergência.

Veja imagens do desmoronamento em Ouro Preto:

Acaba de descer o Morro da Forca em Ouro Preto, 3 casarões foram engolidos, essa zona fica a uns 100 metros da praça tiradentes. pic.twitter.com/cqD0L4wt1P — Tiago sem H mesmo. (@eutiagomiranda) January 13, 2022