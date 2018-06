Desmoronamento em obra deixa três operários soterrados em Brasília

SÃO PAULO - Três funcionários de uma obra no Instituto da Criança e do Adolescente (ICA), do Hospital Universitário de Brasília (HUB) ficaram soterrados após um desmoronamento na manhã desta quinta-feira, 21.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o acidente aconteceu por volta das 10h50. Cerca de seis funcionários trabalhavam na obra. Equipes de resgate dos bombeiros estão no local para socorrer as vítimas. Médicos do HUB estão de prontidão para atender as vítimas que forem resgatadas.