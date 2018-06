Desocupação de prédio no Rio tem 4 ônibus incendiados e 11 apedrejados

RIO - O Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio (Rio Ônibus) informou que quatro veículos foram incendiados e outros 11, apedrejados, durante a desocupação do prédio da telefônica Oi, na zona norte da cidade, nesta sexta-feira, 11.

Um ônibus da linha 629 (Saens Pena - Irajá), número de ordem B73063, do consórcio Internorte, foi incendiado na Rua Lino Teixeira, no Engenho Novo. Mais tarde, outro veículo da linha 350 (Irajá - Passeio), número de ordem B73060, também do consórcio Internorte, foi totalmente queimado na Rua Leopoldo Bulhões.

Outros dois ônibus do consórcio Intersul também foram incendiados: um deles é da linha 476 (Méier - Leblon), número de ordem A 29082, na Rua Francisco Siqueira, e o outro da empresa Real, número de ordem A41245, na Rua Vigilante Serafim.

Outros 11 veículos foram danificados por pedradas, alguns parcialmente atingidos pelo fogo.

Segundo o Rio Ônibus, somente este ano 31 coletivos já foram destruídos em incêndios criminosos no Estado. Destes, 28 aconteceram na cidade do Rio. Em 2013, foram registrados cinco casos e em 2012, 1. Cada veículo novo tem custo estimado em R$ 350 mil.