Despachante quer acareação com Amaury O despachante Dirceu Rodrigues Garcia, de 47 anos, atribui ao jornalista Amaury Ribeiro Jr. o pedido de acesso aos dados de tucanos. Indiciado pelo crime de violação de sigilo funcional no dia 6, Garcia se dispôs a ficar frente a frente com o jornalista para acareação.