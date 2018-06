Destroços do Airbus da Air France não têm sinal de fogo

Também no domingo, 14, devem ser desembarcados no Porto do Recife um segundo lote de destroços, que estão a bordo da Fragata Constituição. Entre eles a maior peça resgatada até o momento, com aproximadamente 7 metros de comprimento e que segundo analistas em aviação faria parte do leme da aeronave.

Apesar de evitar se pronunciar sobre as causas da queda e os detalhes que cercam como aconteceu o acidente, o brigadeiro Ramon Borges, chefe do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) confirmou haver "possibilidades técnicas" de uma aeronave desintegrar-se parcialmente no ar, conforme a hipótese apontada por analistas ouvidas pelo O Estado de São Paulo. "Isso vai depender da altitude e de outras variáveis. Se houve repartição, se caiu uma parte primeiro, a outra depois, só a investigação será capaz de apontar", limitou-se a afirmar, durante entrevista coletiva na sede do Cindacta III.

Corpos

A Aeronáutica acredita que não será possível encontrar todos corpos de vítimas do Voo 447 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico em 31 de maio, até o dia 20 de junho. A afirmação foi feita pelo diretor do departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, brigadeiro Ramon Borges Cardoso, em entrevista coletiva. Até o momento, já foram localizados 44 corpos de vítimas do acidente.

O brigadeiro ressaltou ainda que não se sabe o ponto exato da queda do avião. "Mas nós temos uma área provável. Essa informação já foi repassada e está servindo como base para os navios que estão fazendo a pesquisa com o sonar".