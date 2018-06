Destronada no Rio, Bombom brilha em SP

Pela primeira vez em três anos, a atriz Adriana Bombom não desfilará na Sapucaí, no Rio. Ela foi substituída pela modelo Luma de Oliveira no posto de rainha de bateria da Portela e recebeu a notícia pela imprensa. "Fiquei arrasada, mas os presidentes das escolas fazem o que querem. Não tenho nada contra a Luma, mas fiquei chateada porque ninguém conversou comigo", disse ontem. Bombom se preparava para desfilar como rainha de bateria da Tom Maior, no desfile de ontem. A atriz, que é casada com Dudu Nobre, se prepara para o desfile desde outubro. Nessa época, ela reforça a musculação e faz dieta balanceada. No dia da apresentação, come a cada três horas seis claras de ovos cozidos. "Proteína para aguentar." Ontem, Bombom malhou foi à sauna, fez massagem e dormiu à tarde. Ela viria à frente da bateria da Tom Maior vestida como rainha angolana para coroar o enredo Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade. "Amei o enredo. Ele tem ritmo, dá para fazer coreografias", disse a atriz.