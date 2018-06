Desvio na Paulista deve causar lentidão

Os motoristas que circulam pela Avenida Paulista enfrentam hoje o primeiro dia útil de interdição do acesso à Rua da Consolação. Fechado desde as 18 horas de sábado, esse trecho terá uma mudança nas rotas de carros e ônibus. A interdição, que vai durar nove meses, foi solicitada à Prefeitura pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e pelo Consórcio Via Amarela, responsáveis pela construção da Linha 4-Amarela. A medida vai permitir as obras na futura Estação Paulista, que terá uma ligação subterrânea com a Estação Consolação da Linha 2-Verde. Os motoristas que quiserem, pela Paulista, chegar à Consolação precisarão circular pelas Ruas Bela Cintra e Antônio Carlos. O ponto de ônibus entre a Bela Cintra e a Consolação também foi desativado e transferido para a Bela Cintra. Nos horários de pico, circulam pela região 25 ônibus por hora. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as mudanças poderão causar lentidão. O estacionamento de veículos também foi proibido em vários pontos: na Bela Cintra (lado esquerdo), entre a Paulista e a Rua Matias Aires; na Rua Antônio Carlos (lado esquerdo), entre a Bela Cintra e a Consolação; e na Matias Aires (lado esquerdo), entre a Bela Cintra e a Consolação. Informações sobre as alterações podem ser obtidas pelo telefone de serviço 1188 da CET. Já as mudanças nos itinerários de ônibus podem ser consultadas pelo serviço 156 da Prefeitura.