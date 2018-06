Detentas fogem de cadeia pública de São Vicente Um grupo de 48 detentas fugiu, às 21h30 de domingo, pela porta da frente da Cadeia Pública Feminina de São Vicente, no litoral sul paulista, localizada na Rua José Adriano Marrey, na Cidade Náutica, ao lado do 2º Distrito Policial. Segundo boletim de ocorrência registrado no 01º Distrito, no Centro de São Vicente, as presas fugiram após dominar uma das carcereiras, que foi obrigada a abrir pelo menos 2 das 4 celas da cadeia. Até a 1h30 desta madrugada, 14 presas haviam sido recapturadas pelas polícias Civil e Militar. No momento em que ocorreu a fuga, a carceragem da cadeia, feita para abrigar no máximo 40 mulheres, estava abarrotada, como cerca de 100 presas.