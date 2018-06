Detentas promovem rebelião em penitenciária de Cariacica(ES)

SÃO PAULO - Uma rebelião de presas terminou com um saldo de 38 intoxicadas e uma ferida, às 16 horas de segunda-feira, 15, na Penitenciária Estadual Feminina (PEF), localizada no bairro do Tucum, na cidade de Cariacica (ES), na Grande Vitória. O motim foi controlado depois de duas horas.

Revoltadas com a demora no processo de transferência para o novo Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vila Velha, também na Grande Vitória, as presas resolveram iniciar o motim provocando um curto-circuito na unidade. Colchões e cobertores foram queimados pela rebeladas. Os bombeiros foram acionados e, em meia hora, apagaram as chamas.

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo, a detenta que teria encabeçado a rebelião é Marta de Jesus Santos, que jogou um tanque de lavar roupas contra as agentes penitenciárias. As funcionárias revidaram com munição não letal. Ferida sem gravidade, a detenta foi levada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Campo Grande.

As demais presas, que apenas inalaram fumaça, foram atendidas nos hospitais da Santa Casa de Misericórdia, São Lucas, São João Batista e Antônio Bezerra de Faria. No momento em que a rebelião teve início, na ala A da unidade prisional, a PEF abrigava 346 presas, 100 além da capacidade.

Ainda segundo a Secretaria de Justiça, o novo CDP de Vila Velha tem 528 vagas e conta com celas para até quatro presas; além de escola, área de saúde, salas para oficinas de trabalho, pátio para visita familiar e alojamento, com área de recreação, destinado a grávidas e mulheres com bebês.