Detentas são transferidas após motim em penitenciária no Espírito Santo

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) do Espírito Santo transferiu quase 300 detentas da Penitenciária Estadual Feminina (PEF), no bairro Tucum, em Cariacica, após um motim nesta segunda-feira.

As presas colocaram fogo em colchões e houve a necessidade da intervenção do Corpo de Bombeiros, que demorou cerca de 30 minutos para controlar as chamas. O movimento, iniciado às 16h, foi uma reação das presas a desativação da PEF e as transferências previstas para o novo Centro de Detenção Provisória (CDP) Feminino de Vila Velha, localizado em Xuri.

A penitenciária abrigava 346 detentas. Desse total, 39 foram encaminhadas para hospitais da Grande Vitória. Elas respiraram fumaça e foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outras 12 mulheres, que estavam no berçário, foram levadas para a Penitenciária Feminina de Cariacica, localizada em Bubu, e as 295 restantes foram transferidas provisoriamente para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, também em Xuri. As transferências foram encerradas por volta das 21h20. Ainda esta semana as detentas serão levadas para o novo CDP Feminino.

A presa apontada como a responsável pelo motim foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Campo Grande para o registro da ocorrência.

Por causa da rebelião, a penitenciária teve sua desativação antecipada. O novo CDP Feminina de Vila Velha tem 528 vagas e conta com celas para até quatro internas, escola, área de saúde, salas para oficinas de trabalho, pátio para visita familiar, além de alojamento com área de recreação destinado a grávidas e mulheres com bebês.