Detento cava túnel mas sai na sala de investigadores Um dos presos da Cadeia Pública, no centro de Mauá, no ABC paulista, cavou um buraco no chão de sua cela e conseguiu escapar pouco depois das 19h00 deste domingo. O buraco, no entanto, o levou para dentro da Sala dos Investigadores do Distrito Policial que fica no mesmo prédio. Logo que saiu na sala, que estava trancada, foi surpreendido por policiais que haviam escutado o barulho do final da escavação. O preso foi novamente levado para a carceragem e o buraco está sendo tapado.