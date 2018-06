Detento tenta voltar à prisão levando drogas A polícia prendeu ontem um detento de regime semi-aberto que pretendia voltar para a cadeia com drogas escondidas sob a roupa, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Ele cumpria pena por vários roubos e porte de armas e era condenado a 23 anos de reclusão. Condenado e já tendo cumprido 11 anos, Cláudio Marcos Januário, de 31 anos, se dirigia nesta quinta-feira para a cadeia Pública de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, com cerca de 50 gramas de cocaína. Cláudio foi abordado quando passava em um veículo pelo Viaduto Francisco Peçolano, na região central de Franco da Rocha. Durante a revista, os policiais militares da 5ª Companhia Companhia do 26º Batalhão descobriram a droga escondida sob a roupa de Cláudio. Ele afirmou aos policiais que entraria com a droga na cadeia para consumo próprio, mas pela quantidade, a polícia desconfia que ele repassaria o entorpecente. De acordo com a Polícia Militar, Cláudio é comparsa do assaltante José Carlos Rabello, conhecido como Pateta, responsável por vários roubos e que está preso. Ainda de acordo com os policiais, Cláudio teria participado do resgate de Pateta, em maio de 2001, em Sorocaba, no Interior de São Paulo. Pateta estava sendo transferido, quando a viatura da Polícia foi abordada por um grupo de homens armados. Na troca de tiros, um policial morreu.