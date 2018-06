Detento vai para hospital com celular no intestino em Minas

FRANCA - Um rapaz de 25 anos que cumpre pena por roubo, no presídio de Alfenas, em Minas Gerais, foi pego nesta segunda-feira, 19, com um smartphone no intestino. O aparelho foi descoberto durante revista de rotina nas celas, ocasião em que agentes penitenciários notaram que o detento, Flávio Martins Neto, estava meio estranho.

Com um detector de metais eles se aproximaram do preso, momento em que o equipamento acusou algo estranho em seu corpo. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o detento até o Hospital Universitário Alzira Velano, onde um exame de raio X confirmou a presença do celular.

Flávio Martins teve de ficar internado, mas não foi necessário cirurgia. Entretanto, foi preciso muito laxante para que ele expelisse o telefone da marca Apple. E, depois disso, teve de continuar no hospital para se recuperar antes de ser mandado de volta à cadeia.

Outros. O caso foi registrado na Polícia Civil, e a direção do presídio não soube informar como ele conseguiu ter acesso a um smartphone. Foi o terceiro caso envolvendo presos no local com celulares dentro do corpo -nos outros dois a descoberta também se deu graças a um detector de metais.