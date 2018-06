Detentos com nível superior se mudam Os presos com nível superior em São Paulo foram transferidos para a carceragem do 40º DP (Vila Santa Maria), zona norte da capital. O 13º DP (Casa Verde), que abrigava os detentos, foi desativado e vai virar almoxarifado. Um laudo do Instituto de Criminalística apontou a necessidade de reforma. Na nova carceragem, além de cinco celas reformadas, há um parlatório para o preso falar com advogado e camas de alvenaria.