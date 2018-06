Detentos encerram motim em Penitenciária no Espírito Santo Detentos da Penitenciária de Colatina, no Espírito Santo, encerraram, por volta das 11 horas desta quinta-feira, 17, uma revolta que começou às 22 horas desta quarta-feira, 16. Sete agentes e um enfermeiro foram tomados como reféns e permaneceram 11 horas sob ameaças dos presos. A Secretaria de Justiça do Espírito Santo ainda não tem informações sobre o que teria motivado o motim. O presídio, de segurança média e administração terceirizada abriga 254 detentos. O motim aconteceu numa ala onde estão 53 presos.