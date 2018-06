Detentos fazem reféns em rebelião em São Bernardo Os detentos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, rebelaram-se na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar, seis pessoas foram feitas reféns. Após meia hora de negociação com a direção do CDP, a rebelião terminou. O local tem capacidade para 768 detentos, mas abriga 2.015.