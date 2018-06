Detentos no Rio se rebelam por cancelamento de visitas

SÃO PAULO - Os detentos da carceragem da Polinter de Araruama, no Rio, se rebelaram na manhã desta terça-feira, 8, após o cancelamento do horário de visitas. Segundo a Polícia Civil, o princípio de tumulto começou por volta das 7 horas de hoje e foi controlado depois de quase duas horas, com a chegada de policiais do Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que saíram de helicóptero da capital fluminense.

Após a entrada da polícia, as visitas foram retomadas por volta das 16 horas, com o tempo de permanência de 10 minutos para cada visitante, apenas para tranquilizar os familiares dos detentos, segundo a polícia. Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o tumulto teria ocorrido pelo descontentamento dos presos devido a uma operação feita ontem pelo Ministério Público na unidade da Polinter.

A operação Grades Limpas, deflagrada pelo Ministério Público e pela 1ª Promotoria de Justiça de Araruama, em parceria com a Corregedoria Geral Unificada (CGU) das polícias. Durante a operação Grades Limpas, três policiais acabaram presos e cerca de R$ 20 mil foram apreendidos. A ação foi realizada para desarticular uma quadrilha que agia na carceragem da Polinter, cobrando propinas em troca de benefícios para alguns presos.