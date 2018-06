Detentos tentam incendiar bloqueador de sinal de celular no RN

RECIFE - Detentos da Penitenciária Estadual de Parnamirim, no Rio Grande Norte, fizeram um motim nesta quinta-feira, 4, e tentaram incendiar os bloqueadores de sinal de celular. De acordo com a Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça, o grupo incendiou colchões empilhados próximos ao muro onde foram instalados os equipamentos, na tentativa de danificá-los.

Mesmo com o início do patrulhamento das Forças Armadas, que começou a atuar com um pequeno efetivo ainda na noite desta quarta-feira, 3, o clima de intranquilidade permanece no Rio Grande do Norte. Durante a madrugada desta quinta-feira, 4, novos ataques foram registrados na capital potiguar e no interior.

Durante a madrugada, pelo menos sete ataques foram registrados. Em Governador Dix-Sept Rosado, município da região oeste potiguar, três ônibus escolares foram incendiados. Já em Mossoró, também na região oeste, um carro estacionado em frente à Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, no bairro de Abolição IV, foi queimado e, em seguida, quatro homens foram presos tentando incendiar um posto da Polícia Militar na cidade.

Na manhã desta quinta-feira, os ônibus começaram a operar às 5h30, mas a frota continua reduzida. Até as 8h30, segundo o sindicato das empresas operadoras, 75% dos coletivos foram às ruas.

Desde última sexta-feira, 29, já foram registrados 104 atentados em 34 cidades diferentes. Até o momento, 100 pessoas foram presas acusadas de envolvimento nos ataques.