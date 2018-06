Detida quadrilha de adolescentes que roubava carros em Bauru A Polícia Civil de Bauru, no interior de São Paulo, deteve uma quadrilha formada por adolescentes, acusada de ser responsável por 70% dos roubos de carros no município. Um adolescente de 17 anos é apontado como líder do grupo, que era formado ainda por outros três menores com idades entre 14 e 16 anos. O bando, que confessou ter furtado 30 carros somente em fevereiro, era investigado há duas semanas pela polícia e foi surpreendido na madrugada deste domingo, quando tentava furtar um Monza, ano 84, no bairro Bela Vista, região central da cidade. Segundo a Polícia Civil, os menores usavam chaves falsas para roubar carros antigos que eram desmanchados em terrenos baldios. As peças eram vendidas no mercado informal, cujos ´compradores´ estão agora sendo procurados pela polícia. Os menores foram liberados e encaminhados para o Conselho Tutelar.