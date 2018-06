Detran apreende carro e moto clonados em São Paulo Policiais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) apreenderam um veículo Corsa e uma moto Honda Titan durante uma operação contra clonagem de veículos realizada na na zona sul de São Paulo nesta segunda-feira, dia 21. O crime era investigado pelo Setor de Inteligência, que recebeu informação da localização do Corsa. O carro estava abandonado e com as chaves embaixo do tapete. De acordo com informações do Detran, a fraude no dublê foi constatada pelos peritos, que verificaram adulteração no número do motor. O veículo encontrado possuía queixa de roubo na área do 55º Distrito Policial (DP) desde 3 de agosto. O proprietário do carro original só foi saber da existência do dublê ao ser avisado pelo Detran, já que o dono do veículo falso evitou levar multas, para não levantar suspeitas. As investigações para apurar quem teria cometido o roubo e feito o dublê ainda continuam. Na mesma operação, policiais do Detran também apreenderam uma moto Honda Titan. Após dois meses de investigações da Divisão de Crimes de Trânsito (DCT), o dublê da moto foi descoberto pelo segurança Anderson Augusto Fernandes, de 28 anos, dono da moto original. Depois de receber multas que não cometeu, ele procurou o Detran-SP para denunciar e reclamou da possibilidade de a moto ter sido duplicada.