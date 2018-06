Detran comercializa materiais de carros apreendidos no Paraná

SÃO PAULO - O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) está repassando materiais que seriam descartados de fábricas de placas e de carros apreendidos não retirados dentro do prazo estabelecido em lei, para financiar projetos sociais no Estado.

Os materiais são comercializados e os recursos da venda são destinados ao atendimento de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e participam de programas sociais da entidade. O objetivo é ajudar quem mais precisa e, ao mesmo tempo, evitar o acúmulo de lixo nos pátios de veículos da autarquia.

As placas doadas são provenientes das fábricas, além daquelas pertencentes a carros apreendidos e leiloados em condição de sucata pelas unidades do Detran. Os demais objetos, como aparelhos de som, são encontrados no interior dos veículos apreendidos e não são resgatados pelos proprietários dentro do prazo legal.